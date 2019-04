Un timbre pour célébrer les 75 ans du droit de vote des femmes en France

Le vote des femmes est une promesse du général de Gaulle de 1942: le 23 juin, il déclare qu'"une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale". L'année suivante, Marthe Simard et Lucie Aubrac participent à l'Assemblée consultative provisoire, créée à Alger. La France en 1944 n'est pas en avance. De très nombreux pays l'ont précédée, et pas seulement occidentaux. Les Turques votent depuis 1929, les Brésiliennes depuis 1932.





C'est pourtant une revendication de très longue date. Dès 1790, Condorcet se prononce en faveur du vote des femmes, relayé un an plus tard par Olympe de Gouges qui déclare, lors de la présentation de la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne". "La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune".