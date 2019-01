Une application dédiée aux Gilets jaunes

Le mouvement des Gilets jaunes a cela de particulier qu’il a pris corps et s’est étendu principalement en ligne, via les réseaux sociaux. Prolongement logique de cet état de fait : c’est sur Facebook, via son groupe "La France en colère", que Priscillia Ludosky, l’une des figures du mouvement, annonce ce vendredi le lancement d’une application dédiée.