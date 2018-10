Une charte contre le bizutage pour éviter les drames lors des week-ends d'intégration

FÊTES À RISQUE - Un an après la mort d'un étudiant aux cours d'un week-end d'intégration en Bretagne, une charte et une campagne d'information sont lancées ce mercredi par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Objectif : non pas interdire, mais obliger les étudiants à encadrer ces moments festifs à risque.