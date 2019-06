Une dizaine de femmes en burkini se baignent dans une piscine publique de Grenoble pour défendre la liberté religieuse

Elles se sont données rendez-vous à 15h30, devant la piscine municipale Jean-Bron. A Grenoble, sept femmes accompagnées d'une trentaine de bénévoles du collectif Alliance citoyenne ont pénétré progressivement dans l'établissement public ce dimanche, et se sont baignées dans un maillot couvrant. Ce qui est interdit par le règlement intérieur, entraînant l'intervention de vigiles et de la direction de l'établissement. "Elles se sont baignées en maillot de bain couvrant, bravant a nouveau l’interdiction et poursuivant la campagne de désobéissance civile entamée en mai dernier pour les droits civiques des femmes musulmanes voilées", écrit le collectif sur Facebook, précisant que l'opération s'inspire de Rosa Parks.





Selon France 3, les participantes à cette opération de "désobéissance civile" auraient été applaudies par les baigneurs. A leur sortie, elles ont été contrôlées par les force de l'ordre. Elles seront verbalisées "en vertu de ce que prévoit le règlement municipal", a annonce la Ville de Grenoble.