Une Gilet jaune a-t-elle été bousculée par un policier à Reims ?

La victime a livré samedi soir son témoignage à BFMTV, à sa sortie de l'hôpital (vidéo ci-dessous). Le policier "m’a heurtée avec son bouclier délibérément (...) Il m’a carrément foncé dedans et il m'a enjambée, explique Dominique Boums. Je saignais abondamment au niveau de la tête, il a fallu qu’on me suture", ajoute celle qui indique être par ailleurs infirmière. Cette femme de 55 ans confie son étonnement de ne pas avoir vu les forces de l'ordre s'arrêter pour lui venir en aide ou s'enquérir de son état. "Je n'en reviens pas qu'ils n'aient pas eu plus d'états d'âme", souffle-t-elle. Et, comme pour prouver qu'elle n'a rien contre la police au quotidien, elle ajoute être "la femme d'un policier à la retraite".





Cette version des faits est corroborée par d'autres manifestants. Une amie de victime a confié à nos confrères de France 3 avoir "assisté à un acte gratuit de violence de la part d'un CRS" (en réalité des forces de l'ordre locales, ndlr). Elle assure qu'elle était aux côtés de Mme Boums quand les policiers sont arrivés. "Le policier qui se trouvait en face de moi m'a bousculée, je me suis écartée et, dès que je me suis écartée, j'ai vu que mon amie avait été jetée à terre par le bouclier du policier qui était à côté." Le Parisien rapporte également le témoignage de Gaëtan, un street-medic témoin de la scène. Lui aussi assure que la manifestante a été repoussée par un "bouclier" alors qu’elle "discutait avec ses amis".