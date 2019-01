"Une nouvelle chance pour sauver l'usine" : le plan de fermeture de Ford a été rejeté

"C'est une bonne nouvelle, ça va obliger Ford à revoir sa copie", lance Philippe Poutou, délégué CGT de Ford. Ce lundi, l'administration a rejeté le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) voulu par Ford. Cette "décision", a expliqué sans détailler la préfecture dans un communiqué, "a pour objectif de sécuriser l’ensemble des parties, en pointant la non-conformité de la procédure".





En d'autres termes, le site de Blanquefort (Gironde), qui emploie quelque 850 personnes près de Bordeaux, ne va pas fermer dans l'immédiat. Le projet de rachat de l'entreprise par Punch à Strasbourg va donc pouvoir être réétudié. Pour Philippe Poutou, délégué CGT de Ford, "Ford [va devoir] revoir sa copie et étudier plus sérieusement le projet de reprise par Punch défendu par les salariés". "Cela nous donne quelques semaines de plus pour renforcer les chances de sauver l'usine".