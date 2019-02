Une vingtaine d'associations s'attaquent au controversé fichier des mineurs isolés étrangers

Pour justifier l'urgence de leur démarche, les plaignants font valoir que le décret a déjà donné lieu à des "expérimentations" dans quatre départements (Essonne, Isère, Bas-Rhin, Indre-et-Loire) avant sa généralisation "imminente" prévue pour avril.

Ce fichier pourra servir de référence unique, alors même que les pratiques, non harmonisées, varient beaucoup d'un département à l'autre, où "le taux de reconnaissance de minorité peut varier de 9% à 100%", s'inquiètent les associations. Autre crainte : le recours possible "à d'autres fichiers pourtant parfaitement étrangers à la protection de l'enfance", tels que Visabio où sont centralisées les demandes de visa, et dont la faible fiabilité avait déjà été mise en avant par la Cnil. Beaucoup de jeunes se font en effet passer pour majeurs afin d'obtenir un visa.

Les plaignants soulignent aussi dans leur QPC que les garanties constitutionnelles sur les données personnelles compilées "doivent être protégées avec plus de rigueur encore" puisqu'elles concernent des enfants. Paris et la Seine-Saint-Denis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne mettraient pas en place ce fichier sur leur territoire.





La prise en charge de ces mineurs est souvent un casse-tête, qui commence lors de l'évaluation de l'âge où le recours aux tests osseux reste utilisé. Le Conseil constitutionnel doit se pencher sur cette méthode le 12 mars.