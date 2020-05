Universités : "la rentrée de septembre ne sera pas décalée", assure Frédérique Vidal

Et à la rentrée ? "Nous avons demandé aux établissements de prévoir que les cours magistraux puissent être offerts à distance. Ils sont en train de regarder si c'est possible", explique Frédérique Vidal. Seule certitude : tout devra être prêt d'ici septembre. La ministre fait le souhait que les universités françaises profitent de cette crise pour "franchir un pas supplémentaire" sur l'enseignement "hybride". Avec de plus en plus de cours magistraux en ligne, mais sans renoncer aux "interactions avec les enseignants", essentielles selon ses mots. "On n'apprend pas uniquement dans des livres ou sur ordinateur", maintient-elle.

Si tout semble en bonne voie, une mauvaise nouvelle se dessine tout de même pour les étudiants qui prévoyaient un semestre à l'étranger. La pandémie de covid-19 continuant de se propager à travers le monde, impossible de prévoir si les lignes aériennes internationales seront rétablies, ou si les universités des autres pays seront ouvertes à la rentrée. Selon la ministre, sauf si "les sites partenaires sont accessibles en toute sécurité", mieux vaut "être prudents et envisager d'organiser les mobilités hors espace européen plutôt au second semestre qu'au premier".