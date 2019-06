Urgences de Lons-le-Saunier : chronique d'un service à bout dans une région sinistrée

Les services autour de la ville ayant été rabotés les uns après les autres, au fil des années, les urgences de Lons se retrouvent donc en bout de chaîne. Comme ailleurs en France, il y a un effet "entonnoir" : le service d'urgences se retrouve à devoir gérer un afflux toujours plus massif de patients, avec de moins en moins de lits disponibles et de moins en moins de personnels et ainsi, encore moins de temps à consacrer aux malades. "Dix personnes sur des brancards, c'est la moitié d'un service mobilisé qui doit aussi gérer les arrivées dans le service", explique Yves Duffait, médecin urgentiste à Lons-le-Saunier. Alors "la norme, c'est de chercher des lits, de faire de l'administratif. On a une gestion hospitalière où on est obligé de faire rentrer chez eux, des patients fragiles", confie le Yves Duffait, médecin urgentiste dans ce service qui gère une centaine de passages aux urgences par jour. "On gère toutes les urgences", dit-il.





Ils sont trois médecins à se partager une garde de 24 heures (un choix collectif) dans le service : un pour l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD), un autre pour la filière courte (les petits bobos du quotidien) et un troisième pour la filière longue. Tout cela en plus des urgences SMUR, pour lesquelles c'est le médecin de la "filière courte" qui est envoyé. En milieu de journée, le médecin de l'UHCD vient renforcer la filière longue et devient le deuxième départ possible du SMUR. Ainsi, lorsque celui-ci est déclenché, c'est une personne en moins dans le service mais "à trois, on s'en sort. A quatre, ce serait mieux. Il y a une carence de personnels mais on s'en sort", explique le médecin. A ces trois médecins s'ajoutent les effectifs de deux internes, actuellement en arrêt maladie.