Urgences en grève : grande journée de mobilisation jeudi 6 juin à Paris

Ils sont à bout et demande des mesures immédiates. Depuis plusieurs mois, de nombreux services d'urgences sur le territoire français sont en grève pour demander plus de moyens et une meilleure reconnaissance de leur travail aux urgences. Le 26 mai dernier, le collectif Inter-Urgences s'est réuni en assemblée générale à Paris. Les 200 personnels des urgences hospitalières de 33 villes de France ont décidé d'une grande journée nationale de mobilisation qui se déroulera ce jeudi 6 juin à Paris.





La manifestation partira de Montparnasse à 13h30 pour rallier le ministère de la Santé. Le collectif est tombé d'accord sur les revendications : arrêt des fermetures de lits, hausse des rémunérations de 300 euros net et augmentation des effectifs. Cette manifestation est soutenue par trois centrales syndicales : la CGT, FO et Sud.