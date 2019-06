Urgences en grève : nous démêlons le vrai du faux

Beaucoup d'affirmations sont entendues autour de la grève des infirmières et des médecins urgentistes : nos services d'urgence seraient saturés. Les professionnels qui y travaillent auraient le droit de se mettre en grève et de cesser le travail. Les autorités auraient envoyé la police pour réquisitionner du personnel soignant. Vrai ou faux, qu'en est-il vraiment ? Cette réquisition est-elle légale et justifiée ?



Ce vendredi 7 juin 2019, Aurélie Blonde, dans sa chronique "Les indispensables", nous démêle le vrai du faux sur les affirmations faites autour de la grève des infirmières et des médecins urgentistes. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 07/06/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.