Urgences en grève : les soignants manifestent à Paris, Buzyn tente d'apaiser la crise

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a tenté d'apaiser la colère en faisant plusieurs annonces au cours du congrès des urgentistes qui se tenait jeudi matin au Palais des congrès à Paris. "Les urgences sont en détresse, je le sais", a-t-elle déclaré, en annonçant une mission de "refondation" des services au Conseil national de l'urgence hospitalière (CNUH) et au député (LaREM) Thomas Mesnier, auteur d'un rapport sur la prise en charge des soins non programmés. Elle devra remettre à l'automne un rapport comprenant des "propositions concrètes".





Agnès Buzyn a également indiqué, sans donner de chiffre, souhaiter "que l'on accompagne sur un plan financier, plus directement et plus spontanément, les établissements qui font face à un surcroît d'activité et à des afflux exceptionnels".