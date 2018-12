Usine de Blanquefort : Ford préfère fermer

Le constructeur automobile Ford a rejeté la proposition de reprise de son usine à Blanquefort, en Gironde. Ce refus signifie la fermeture pure et simple du site ainsi que le licenciement de ses 850 salariés. Face à la situation, le gouvernement a exprimé son indignation vis-à-vis du concessionnaire américain.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.