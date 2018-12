Usine Ford de Blanquefort : Bruno Le Maire n'écarte pas un rachat provisoire par l'État

"Pour Blanquefort, croyez-moi, je n'ai pas encore baissé les bras", a affirmé le ministre, promettant que "la partie n'était pas finie". Une semaine auparavant, il dénonçait la "trahison" du groupe américain, après son rejet de l'offre de reprise de l'usine par Punch Powerglide, qui avait l'appui du gouvernement français et de 3 des 4 syndicats de Ford Blanquefort, qui avaient accepté un gel de salaire pendant 3 ans, la perte de 3 jours de repos par an et une modulation du temps de travail dans le cadre d'un plan de rachat. Dans la foulée, Emmanuel Macron avait par la suite qualifié d'"hostile et inacceptable" la décision de Ford.





Le plan de Punch, qui avait déjà repris l'usine de boîtes de vitesse de General Motors à Strasbourg en 2013, prévoyait notamment de sauver 400 emplois, le reclassement de 100 à 150 salariés dans l'usine Getrag Ford Transmissions (GFT) voisine de Ford Aquitaine Industries (FAI), dont Ford est co-actionnaire et client unique, et des départs volontaires en pré-retraite de 300 à 350 autres.





Mais Ford a jugé ce plan de reprise trop fragile. L'entreprise a affirmé ce mardi dans un communiqué que sa priorité avait été "de trouver un repreneur fiable", présentant un "plan d'entreprise viable" et qu'un tel plan "aurait nécessité, par exemple, des garanties apportées par des clients contractuellement engagés afin d'assurer un volume durable de production continue sur une période donnée, ainsi que les liquidités nécessaires pour maintenir la viabilité de l'entreprise au cours des premières années."