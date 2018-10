Valdrôme : les écoliers ont classe le samedi matin

Dans les écoles où la semaine de quatre jours et demi a été adoptée, on travaille généralement le mercredi matin. Mais à l'école de Valdrôme, une commune de 150 habitants, on a plutôt choisi le samedi matin. Un choix qui ne fait vraiment pas l'unanimité auprès des parents mais qui arrange les petits écoliers. Grâce la coupure du mercredi, les enfants sont moins fatigués en fin de semaine. Et le samedi, l'ambiance en classe est différente. Véronique Aramburu, qui est professeure des écoles à Valdrôme, constate une meilleure concentration des élèves. Dans tout le pays, seules trois écoles ont décidé de faire classe le samedi matin.



