Valence : le plus grand rassemblement de gilets jaunes en région

Valence, dans le Drôme, a été particulièrement surveillée ce samedi 2 février 2019. Quatre cents gendarmes et policiers ont en effet été mobilisés. On y attendait potentiellement 10 000 "gilets jaunes". Face à la situation, la mairie de la ville n'avait pris aucun risque, quitte à paralyser totalement son centre-ville.



