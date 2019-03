Vanuatu : l'ambassadeur français démis de ses fonctions après une plainte pour agression sexuelle

La plaignante, Chérifa Linossier, présidente de la CPME-Nouvelle Calédonie affirme dans sa plainte que l'ambassadeur lui avait caressé les fesses à plusieurs reprises et lui a demandé ses coordonnées. Elle explique avoir senti, "alors qu'elle était debout et avait rejoint un groupe de fumeurs", que "l'on (lui) caressait les fesses". "En me retournant j'ai vu que c'était M. Robby l'auteur de ce fait. (...) Sur le moment je n'ai pas réagi, parce que je pensais qu'en raison du nombre de personnes il n'avait peut-être pas fait exprès", a-t-elle ajouté dans sa déposition.





Un peu plus tard, "M. Robby m'a abordée en me caressant le dos et une nouvelle fois les fesses (et) m'a demandé de lui laisser absolument mes coordonnées", ajoute-t-elle. La plaignante dit avoir alors "repoussé 'diplomatiquement'" l'ambassadeur.

Selon elle, d'autres femmes auraient été victimes d'agressions sexuelles, "au cours des derniers mois", comme elle l'explique à RFI.