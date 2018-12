Var : 18 radars fixes sur 21 hors service depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes

Depuis la mobilisation des gilets jaunes, un radar sur deux serait hors service d'après des chiffres non officiels. Dans le Var, 18 sur 21 fixes ne peuvent plus flasher, pour le plus grand bonheur des automobilistes. Néanmoins, la facture va être salée pour la collectivité, d'autant plus qu'il faut payer jusqu'à 80 000 euros pour remplacer une cabine.



