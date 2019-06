Var : des fonctionnaires sont-ils payés depuis presque 30 ans sans aucune affectation ?

Tout remonte au début des années 1990. A cette époque, les mairies de Toulon et de la Seyne-sur-Mer décident respectivement de privatiser le service des eaux et de gestion des déchets. Résultat : 180 agents se retrouvent privés de poste et comme le prévoit la loi, ils sont alors rattachés à leur Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Ce dernier doit alors assurer leurs prises en charge - donc leur rémunération - le temps qu'ils puissent se former et retrouver un autre poste au sein d'une collectivité. On appelle ce statut les fonctionnaires momentanément privés d'emploi.





Sauf que pour une partie d'entre eux, le "momentanément" dure depuis des dizaines d'années. La Chambre régionale des comptes a découvert, stupéfaite, qu'une vingtaine de ces personnes sont toujours rattachées au Centre de gestion. Deux anciens adjoints-techniques le sont même depuis 1989. En tout, le Centre de gestion du Var a sa charge 32 fonctionnaires non-affiliés et le total de leurs rémunérations s'élève tout de même à plus de 500.000 euros par an.