Var : le péage autoroutier de Bandol incendié

Le péage d'autoroute de Bandol, dans le Var, a été incendié lundi soir. Les auteurs se sont filmés en direct sans se cacher comme pour défier les autorités. Les dégâts se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. L'autoroute est bloquée sur plusieurs kilomètres. 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles encourent une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison.



