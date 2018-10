Vélo : comment les villes s'adaptent-elles ?

Circuler sans voiture est un mode de vie de plus en plus répandue. C'est d'ailleurs le moyen le plus efficace pour préserver l'environnement. Cependant, si sept sur dix d'entre nous prennent leurs voitures tous les jours, seulement 2% de la population se déplace en vélo. Alors, comment nos villes s'adaptent-elles à cette tendance ?



