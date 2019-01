Vers une pénurie de cartes grises ? Le fabriquant français en liquidation, les employés brûlent les stocks

A l'entrée du site, des pneus et des palettes brûlent. Sur les grilles, des T-shirts avec les prénoms des salariés ont été accrochés. En attendant la fermeture du site de Jouy-sur-Morin en Seine-et-Marne, prévue le 30 janvier, des salariés occupent jour et nuit leur usine et veillent sur les stocks à tour de rôle.





Dans cette entreprise vieille de 400 ans, on fabrique des billets de banque pour 120 pays, mais aussi du papier sécurisé pour les cartes grises, passeports ou permis de conduire. Mais voilà, Arjowiggins Security a été vendue par le groupe papetier français Sequana au fonds d'investissement suisse Blue Motion Technologies Holding. Mi-janvier, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation d'Arjowiggins Security. "On a été rachetés par une société qui nous a dépouillés, alors même que l'Etat, via la banque publique d'investissement (BPI), leur avait donné de l'argent", dénonce Didier Olanier, salarié de l'entreprise depuis 37 ans.