Vêtements : la pagaille des tailles

Trouver la bonne coupe pour une chemise ou la pointure idéale s'avère souvent être un véritable casse-tête. Les tailles commerciales indiquées sur les vêtements ne veulent plus dire grand chose. Pour être sûr de trouver sa taille, la meilleure solution reste l'essayage. Aujourd'hui, il existe une échelle de référence issue des calculs de l'institut français du textile et de l'habillement.



