Viande de boeuf avariée : les 145 kg manquants ont été retrouvés

Ce samedi 2 février, la totalité de la viande a été retrouvée. Rapidement, on a appris que sur les 795 kg arrivés en France, 500 kg avaient été bloqués et vont être détruits et 150 autres kilos avaient eu le temps d'être vendus au consommateur via notamment des boucheries qui ont mis en place des affichettes pour informer leurs clients et rappeler ces produits frauduleux.





Depuis le 30 janvier et jusqu'à aujourd'hui, les services sanitaires étaient donc à la recherche de 145 kg qui manquaient à l'appel. Ces derniers "ont finalement été identifiés dans des lots de viande commercialisés par des grossistes, boucheries ou restaurants. Une partie de ces lots a pu être retirée du marché", indique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.





Quelques dizaines de restaurants et de boucheries sont concernés, en région Ile-de-France principalement, mais également dans les départements d’Ille-et-Vilaine (35) et du Loiret (45).