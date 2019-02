Viande : pourquoi avons-nous besoin d'en importer ?

Alors qu'il produit suffisamment de viande bovine, notre pays importe 20% de sa consommation annuelle. À l'étranger, le coût de production est nettement inférieur au nôtre. Les acteurs de la filière bovine ne remettent toutefois pas en cause le principe de concurrence entre éleveurs européens. Ils réclament néanmoins plus de transparence sur la qualité des produits importés.



