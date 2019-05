VIDÉO - 1er-Mai : intrusion à la Pitié-Salpêtrière, le personnel "choqué que l'hôpital puisse devenir une cible"

Leur intrusion aurait pu être dramatique. Ce mercredi 1er-mai, vers 16h30, plusieurs dizaines d’individus ont tenté de s’introduire à la Pitié-Salpêtrière, le grand hôpital du 13e arrondissement de Paris. Certains ont même voulu rentrer dans un service de réanimation avant d'être délogés par la police, a dénoncé la direction de l'établissement. Trente personnes ont été interpellées.





La directrice de l'établissement, Marie-Anne Ruder, a détaillé ce qu'il s'est passé : "Ils sont entrés par le portail après avoir forcé la porte. Certains sont passés par le portail et d’autres ont enjambé les grilles". Un second groupe se rend alors au 1er étage au service de réanimation. "C’est là qu'ils ont essayé de forcer la porte. Nos personnels étaient dehors en train de tenir et de leur dire qu’ils ne pouvaient pas rentrer", poursuite la directrice de l'établissement sur LCI (voir la vidéo ci-dessus) . Celle-ci évoqué également à France Inter des scènes mêlant "gestes violents et menaçants". Le personnel est "profondément choqué que l'hôpital puisse devenir une cible", a-t-elle dit. Qui étaient ces intrus ? "On comptait des gens en Gilets jaunes, des manifestants en tenue civile, et des personnes au visage entièrement masqué", a précisé Marie-Anne Ruder, avant d'avouer que "la discussion n'était pas possible".