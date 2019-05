VIDÉO - 1er-Mai : tentative d’intrusion à la Pitié-Salpêtrière

Leur intrusion aurait pu être dramatique. Ce mercredi 1er-mai, vers 16h30, des dizaines d’individus ont tenté de s’introduire à la Pitié-Salpêtrière, le grand hôpital du 13e arrondissement de Paris. Certains ont même tenté de pénétrer dans un service de réanimation avant d'être délogés par la police, a dénoncé la direction de l'établissement.

Sa directrice, Marie-Anne Ruder, s’est confiée à France Inter et raconté des scènes mêlant "gestes violents et menaçants". Le personnel est "profondément choqué que l'hôpital puisse devenir une cible", a-t-elle dit. Dans son témoignage, la directrice a raconté que des intrus avaient forcé la grille d'entrée de l'établissement. Alors qu’elle arrivait sur place, "des dizaines de personnes étaient en train d'entrer dans l'enceinte de l'hôpital", a-t-elle ajouté. Parmi les intrus, "on comptait des gens en "gilets jaunes", des manifestants en tenue civile, et des personnes au visage entièrement masqué" a précisé Marie-Anne Ruder, et d'avouer que "la discussion n'était pas possible".