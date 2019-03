VIDÉO - A Toulouse, un Gilet jaune en fauteuil roulant reçoit un jet de gaz lacrymogène en plein visage

La séquence a eu lieu à Toulouse, lors du seizième "acte" des Gilets jaunes, selon plusieurs témoins. Il est alors environ 18h15 lorsque, rue d'Aubuisson, dans l'est de la capitale occitane, cet homme handicapé interpelle les forces de l'ordre. Selon des témoins, le Gilet jaune demande à récupérer son masque de protection. Face au refus du policier en face de lui, il se rapproche de lui. Et reçoit alors un jet de gaz lacrymogène en plein visage. La réglementation de cette arme préconise pourtant de ne pas l'utiliser à moins d'un mètre de la cible, comme le rappelait il y a quelques années 20 Minutes.





D'après la personne qui a mis la vidéo en ligne (elle comptabilisait plus de 380.000 vues, dimanche 3 mars) l'homme cherchait bien à "récupérer ses lunettes de protection". Et d'assurer : "NON il ne fonce pas sur les jambes du policier pour lui rouler dessus". Une autre internaute, qui a publié une photo de l'homme peu après les faits, a indiqué à LCI que l'homme avait été rapidement pris en charge. Encore "très en colère", il a fait savoir qu'il comptait porter plainte. Les autorités n'ont pas encore communiqué.