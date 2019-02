VIDÉO - Mobilisation en baisse, heurts à Paris, Lyon ou Bordeaux... Ce qu'il faut retenir de l'acte 13 des Gilets jaunes

BILAN - Après trois mois de mobilisation, les Gilets jaunes ont réuni 51.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, et 111.010 personnes selon les organisateurs. À Paris, où un manifestant a eu la main arrachée, des heurts ont eu lieu jusqu'aux abords de la Tour Eiffel. Des rassemblements massifs et tendus se sont aussi déroulés à Bordeaux et Toulouse.