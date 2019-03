VIDÉO - "Acte 17": pourquoi les Gilets jaunes ont organisé un "flashmob" à l’aéroport Charles-de-Gaulle ?

Sauf que cette fois-ci l'initiative du jour a attiré beaucoup plus d’intérêt. Et pour cause, la privatisation des Aéroports de Paris fait partie des sujets brûlants du moment dans les groupes Facebook des Gilets jaunes. Notamment depuis qu’une vidéo de la chaîne YouTube "Osons causer" a fait le "buzz". Particulièrement relayée dans les groupes, elle critique la décision du gouvernement de vendre "la poule aux œufs d’or". "On connaissait l’énorme arnaque des autoroutes vendues au privé, bah là vous allez découvrir l’arnaque des aéroports de Paris", s’insurge le Youtubeur dans cette vidéo vue plus de 97.000 fois.





Simultanément à ce coup de gueule, une pétition contre cette privatisation a été diffusée dans les rangs jaunes. Lancée il y a deux semaines, elle a gagné 40.000 signataires en six jours. Sur Facebook, on s’insurge contre ce "cadeau" de LaREM "à Vinci". Entreprise qui cristallise par ailleurs beaucoup de colère depuis le début du mouvement.