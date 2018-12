VIDÉO - Aéroports de Paris : en soutien à leurs confrères "épuisés", la police aux frontières ralentit très fortement les contrôles d'identité

De fait, il faudrait entre une et deux minutes par passager, pour contrôler réellement un passeport. Il faudrait car aujourd'hui, les fonctionnaires n'y passent qu'entre 10 à 15 secondes. "On ne peut pas le faire car on est clairement en sous-effectif", a estimé le syndicaliste. Alors dès le début de la matinée, d'immenses files serpentaient dans le terminal 1 de Roissy, en cette période de départ en vacances doublée d'une vigilance attentat. A Orly, les contrôles aux frontières étaient plus longs que d'habitude, mais aucun trouble n'a été signalé. Ce n'est qu'en milieu de matinée que des bouchons se sont formés, a indiqué Anita Daburon du syndicat Alliance.