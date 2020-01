Âge pivot : dans le projet de loi ... mais en sursis ?

Deux projets de loi portant sur la réforme des retraites, l'un organique, l'autre ordinaire, ont été dévoilés jeudi soir et seront présentés en Conseil des ministres le 24 janvier. Et si la mesure contestée de l'âge pivot y figure bien, il comporte certaines nouveautés, à commencer par la condition d'âge pour la pension de réversion. Mais pourquoi le gouvernement tient-il tant à cet âge d'équilibre ? Et si on l'enlève, quelles sont les mesures alternatives ?



