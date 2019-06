Après avoir discrètement visité les urgences de Saint-Antoine, Agnès Buzyn recevra la "communauté des urgentistes" vendredi

La visite n'était officiellement pas inscrite à son agenda. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé s'est rendu au service d'urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, ce mercredi 12 juin. Une "visite de courtoisie" sans médias où le lieu n'a certainement pas été choisi au hasard : c'est ici que les premiers paramédicaux à avoir tiré la sonnette d'alarme, se sont mis en grève illimitée, en mars dernier, après l'agression de trois soignants.





Certains soignants l'y ont accueillie "un peu froidement", a-t-elle relevé, quand "d'autres avaient envie de parler de leur vie". Le "moment d'échanges" a duré "une demi-heure", selon elle. "Ils sont fatigués et ce qu'ils expriment, c'est-à-dire un épuisement, ça se voyait sur leurs visages, et donc j'entends cet épuisement", a-t-elle assuré. Et d'annoncer que ce vendredi 14 juin, elle recevra "la communauté des urgentistes avec les paramédicaux et le collectif InterUrgences".