Assurance chômage : les saisonniers en grève dans les stations de ski

Dans les Alpes, les saisonniers ont débuté un mouvement de grève. Ces salariés précaires dénoncent la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er avril prochain. Certains affirment qu'ils vont perdre entre 40 et 60% de leurs indemnisations. En effet, ils doivent désormais travailler plus longtemps pour toucher des indemnités. Les stations concernées par cette grève ont tout fait pour limiter l'impact sur les vacanciers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.