VIDÉO - Attentat de Strasbourg : les députés observent une minute de silence à l'Assemblée

Mardi soir, Cherif C., un Strasbourgeois âgé de 29 ans a ouvert le feu dans le centre-ville de la capitale alsacienne, tuant deux personnes et en blessant 12 autres, avant de prendre la fuite. Au lendemain de cette attaque, et alors que les forces de l'ordre sont lancées le tireur, les députés français ont observé ce mercredi après-midi une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes.





"Chers collègues, hier en fin de journée, les activités traditionnelles du marché de Noël de Strasbourg ont été soudainement arrêtées par la folie meurtrière d'une attaque lâche et aveugle. (...) Nos pensées vont à cet instant aux familles et aux proches de toutes les victimes. Je vous invite à observer une minute de silence", a ainsi déclaré Richard Ferrand devant l'ensemble des députés présents.