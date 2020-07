"Aucun signe avant-coureur" : les salariés de Smart sous le choc après l'annonce de la vente de leur usine de Moselle

Inaugurée en 1997 par Helmut Kohl et Jacques Chirac, l'usine emblématique de la collaboration franco-allemande Smart à Hambach (Moselle) vient d'être mise en vente. Dès cette annonce, les visages des 1600 salariés se sont fermés. Le choc est d'autant plus terrible qu'ils ne s'y attendaient pas. "On pensait qu'on avait vraiment un avenir ici", avance ainsi Kevin face aux caméras de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Le groupe Daimler, propriétaire des marques Mercedes-Benz et Smart, cherche désormais un repreneur. Une décision qui en laisse plus d'un dubitatif. "Vu cette crise actuellement, comment pourrait-il y avoir un repreneur ? On a un petit doute quand même", souligne de son côté le délégué syndical CGT Thomas Di Francesco.