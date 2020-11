Béthune : l'usine Bridgestone ferme définitivement ses portes

Au-delà des emplois, c'est toute la ville, située à deux pas de l'usine qui se dit touchée, d'autant qu'à Béthune, tout le monde connaît au moins un salarié Bridgestone. Alors, que vont devenir les salariés ? Le site va-t-il rester sans activité ? Impossible selon le maire la ville. "Nous allons voir combien Bridgestone va sortir d'argent de sa poche concrètement pour permettre à ses salariés d'avoir un peu de visibilité. Nous pourrons récupérer ainsi un peu de fonds mais aussi tirer des filières d'excellence avec l'État, la région, le département, pour amener ici d'autres emplois durables et reconvertir le site", a déclaré Olivier Gacquerre, maire (UDI) de Béthune (Pas-de-Calais).



Reconvertir le site et pourquoi pas développer d'autres activités hors pneumatiques. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a annoncé : "On va se battre maintenant pour qu'il y ait de emplois. Et des projets de repreneurs, oui, il y en a". Le groupe japonais, lui, a annoncé qu'un repreneur était toujours activement recherché. Pour l'heure, quatre projets de reprises crédibles sont sur la table.