Blocage des ports français : quelles conséquences ?

Un port au point mort. Depuis deux mois, les blocages s'enchaînent et asphyxient les compagnies de transport. Et ce sont les grands ports voisins qui profitent de ces grèves à répétition. Dans le sud de l'Hexagone, les cargos sont déviés pour Barcelone et ceux du nord prennent la direction de la Belgique. Des clients qui désertent les ports français, et qui pourraient ne plus revenir.



