"C’est comme s’il était encore avec nous" : les habitants de Conflans-Sainte-Honorine toujours sous le choc après la mort de Samuel Paty

Plus de deux semaines après l’assassinat de Samuel Paty, les habitants de Conflans-Sainte-Honorine restent profondément marqués par ce drame et la douleur ne s’efface pas. Pour cet élève du collège, le traumatisme est encore présent. "C’est quelque chose qui a touché tout le monde, et les profs ont dit qu’ils allaient mettre une cellule psychologique pour nous calmer", explique-t-il en sanglotant.

"C’est comme s’il était encore avec nous dans le collège. A chaque fois qu’on passe dans les couloirs, on a le sentiment qu’il est là. On va essayer d’aller de l’avant", explique un cuisinier de l’établissement. Pour un habitant de la commune, l’émotion est immense : "La proximité augmente la tristesse ressentie envers ce professeur. On est tous touchés, encore aujourd’hui, encore demain, et pour très longtemps."