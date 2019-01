VIDÉO - Classes dédoublées en CP : "Le résultat est très bon", selon Jean-Michel Blanquer

Quel bilan dans les CP des réseaux d'éducation prioritaire ? Invité ce mercredi sur TF1, le ministre de l'Education nationale a dressé un premier bilan d'une mesure récente : le dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés. Concrètement, le nombre d'élèves a été ramenés à une douzaine, contre plus d'une vingtaine en règle générale.





"Le résultat est très bon, a assuré le ministre. On le voit avec l'évaluation de l'année 2017/2018. Les 60.000 élèves concernés ont fait des progrès importants. On a monté le niveau de ceux qui étaient dans la plus grande difficulté. C'est ce que nous recherchions." Et le ministre d'ajouter : "Après cette première expérience, davantage d'élèves vont être concernés. Ils sont déjà 190.000 cette année, ils seront 300.000 l'an prochain."