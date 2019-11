Colère sociale : jusqu'où ?

Le mouvement des gilets jaunes fête sa première année. Un anniversaire marqué par des violences à Paris comme en province. Selon Olivier Mazerolle, "le mouvement des gilets jaunes en tant que représentant de l'opinion est mort". Non seulement il est incapable de se structurer et de formuler des revendications précises, mais il attire également les casseurs. Raison pour laquelle, une majorité de Français ne souhaite pas voir se répéter chaque samedi des scènes de dévastation. Le mouvement peut-il encore durer ? Emmanuel Macron peut-il être satisfait de la journée de samedi dernier ? Qui pourra incarner le mécontentement et la colère sociale des Français ?



Ce dimanche 17 novembre 2019, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de l'essoufflement du mouvement des gilets jaunes, un an après sa création. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/11/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.