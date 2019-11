Crise des hôpitaux : qu'est-ce qui fait craquer le personnel ?

Les services d'urgence étaient déjà en grève depuis six mois. Ce jeudi, c'est tout l'hôpital qui descend dans la rue pour réclamer un plan d'urgence. Des manifestations étaient organisées à Paris et dans la plupart des grandes villes. Pour la première fois, le malaise a gagné tous les étages, tous les services même les directeurs d'hôpitaux : tous ont la sensation de ne plus arriver à soigner correctement leurs patients.

Des patients en augmentation : c'est le cas notamment aux urgences avec 21 millions de passages par an, un chiffre multiplié par deux en 20 ans. Parallèlement, on a demandé aux hôpitaux d'économiser 8 milliards d'euros en moins de 10 ans. Des économies faites sur les salaires et sur les lits. Plus de 13 500 lits ont ainsi été supprimés en 6 ans.