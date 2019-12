Cruard Reporter : 1995-2019, même scénario ?

Didier Le Reste, ancien secrétaire général de la CGT-Cheminots, était au cœur de l'organisation des manifestations en 1995. Il a également pris part à celles de ce mois de décembre. Pour lui, "le pays était un peu plus paralysé à l'époque qu'aujourd'hui". Quant à Patrick Stéfanini, directeur de cabinet de Matignon en 1995, il affirme qu'en 2019, "le gouvernement n'a pas retenu la leçon de ce qu'il s'est passé en 1995". Le mouvement va-t-il se poursuivre à Noël ?



Ce lundi 16 décembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte les analyses des mouvements de grève de 1995 et 2019 par Didier Le Reste et Patrick Stéfanini. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.