Cruard Reporter : SNCF, une cellule pour répondre à la colère

Une cellule spéciale appellée "Social room" se trouve derrière les comptes Twitter, Facebook ou encore Messenger de la SNCF. A l'approche de la grève de ce jeudi, les 200 salariés qui la composent ont reçu beaucoup plus de messages que d'habitude. D'ailleurs, ils assurent ne rien louper, et affirment que les messages ne sont pas toujours bienveillants. "Quand on bosse pour SNCF, on est préparé toute l'année. Qu'il y ait des exaspérations comme ça sur les réseaux sociaux, c'est normal", ajoute Michaël Fleurbaey, responsable éditorial des réseaux sociaux SNCF.



