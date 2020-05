VIDÉO - Après deux mois sans shopping, certains commerces pris d'assaut

Ils avaient manifestement besoin de renouveler leur garde robe. En ce jour de réouverture des commerces, et malgré la pluie froide qui l'a parfois accompagné, des clients ont pris d'assaut certaines boutiques après deux mois de diète commerciale. Une fièvre de shopping qui s'est emparée des rues de Paris, de Dijon ou encore de Bordeaux, notamment devant des magasins Zara mais aussi des enseignes de multimédia comme la Fnac, comme en témoigne notre vidéo ci-dessus.

A Bordeaux, la rue Sainte Catherine, la plus longue rue commerçante et piétonne d'Europe, était très fréquentée et la grande majorité de ses quelques 240 enseignes rouvertes. Pour entrer dans l'enseigne de prêt-à-porter citée plus haut, il fallait être particulièrement patient.