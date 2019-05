VIDÉO - Exclusif : en immersion avec la brigade anti-casseurs

Elle fait partie de cette nouvelle "tactique" adoptée par les forces de l'ordre pour contrer les ultras. La BRAV (Brigade de Répression de l'Action Violente) a été suivie plusieurs heures par une équipe de LCI. Une action et des méthodes alors que les manifestations sont de plus en plus violentes et que les forces de l'ordre sont en première ligne.





"Notre mission est de contrôler un secteur en périmètre extérieur de la manifestation", expliquait ce 1er Mai un des membres de la brigade. Avant les manifestations, leur but est d'assurer des contrôles préventifs. Des contrôles renforcés depuis les violences en marge des manifestations des "gilets jaunes" le 26 mars sur les Champs-Elysées. Ils peuvent saisir tout objet pouvant servir d'arme ou de protection pour les casseurs : masques à gaz, gants de protection, etc. Avant les défilés de ce mercredi, trois personnes ont notamment été interpellées.