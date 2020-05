Face à la crise : des plans de licenciements massifs ?

La crise économique devient de plus en plus concrète dans l'Hexagone. Selon les experts, 600 000 personnes ont perdu leur emploi pendant le confinement. Ce ne serait qu'un début. Les enseignes Alinéa et Naf Naf viennent tout juste d'être placées en redressement judiciaire. Des entreprises du voyage ont supprimé des postes pour éviter la faillite. Le tourisme pourrait aussi reculer de 60 à 80 % en 2020.



