Fermeture d’usine : Bridgestone crée le choc à Béthune

Bridgestone veut fermer définitivement son usine de Béthune au printemps 2021. Près de 900 emplois vont être supprimés. Cette décision crée le choc et l’incompréhension chez les salariés. Arrivé sur place dans l’après-midi de ce mercredi 16 septembre, le maire de la ville se dit "abasourdi" et parle "d’une humiliation". Pour expliquer sa décision, le leader mondial des pneumatiques évoque notamment une surproduction de cinq à six millions de pneus en Europe. "On doit tout faire pour forcer Bridgestone à envisager un autre plan industriel. L’Etat va se mobiliser parce qu’on va avoir besoin d’engager un bras de fer", a annoncé Xavier Bertrand, président (DVD) de la région Hauts-de-France. Le recul du marché du pneumatique est nettement constaté à Béthune. En deux ans, la production est passée de 18 000 à plus de 9 000 unités. En attendant la fermeture du site, le groupe Bridgestone indique vouloir limiter le nombre de licenciements, en proposant notamment des reclassements dans ses autres usines en Europe.



