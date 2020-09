Fermeture des bars et restaurants à Marseille : les professionnels manifestent leur colère

A partir de samedi, les bars et les restaurants à Marseille (Bouches-du-Rhône) seront totalement fermés. Face à cette mesure, des centaines de professionnels ont manifesté leur colère dans les rues ce vendredi matin. Patrons, serveurs, cuisiniers, et même quelques clients sont venus dire "non" à cette fermeture. Une posture de défi également adoptée par la mairie, qui annonce que les policiers ne verbaliseront pas les commerces qui resteront ouverts.



