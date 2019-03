VIDÉO - Manifestante blessée à Nice : sa fille dénonce les propos "indignes" et "déplacés" d'Emmanuel Macron

"Je trouve ces propos indignes de la part du président. C’est déplacé" : voilà comment la fille de la manifestante blessée samedi à Nice a réagi, deux jours après les faits, aux déclarations polémique d'Emmanuel Macron, qui avait souhaiter à la septuagénaire un "prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse".





"Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci", avait continué le chef de l'Etat dans Nice-Matin, suscitant de nombreuses réactions.